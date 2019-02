Musik und Texte bekannter Dichter im Theater Ravensburg

Im Theater Ravensburg gibt es am Samstag, 9. Februar, um 20 Uhr ein besonderes Gastspiel zu erleben. In ihrem Programm „Es kommt ein Schiff geladen“ denken, spielen und singen Jürgen Jendrich, Pascal Kaiser und Martin Obert laut Veranstalter über Menschen, die ihr Zuhause verloren haben und über solche, die meinen ihres zu verlieren. Sie haben die Ankunft auf Straßen gefeiert, am Bahnhof Wurst gegrillt, die Arme weiter geöffnet, als es das Rückgrat zuließ und Willkommensgrüße auf Leintüchern, wie weiße Fahnen, an ihre Fassaden gehängt. Jetzt sind sie irgendwie ruhiger geworden. Zu ruhig, wie sie selbst finden. Kurze Schauspielszenen wechseln sich laut Mitteilung mit eigenen Musiken und Texten bekannter Dichter ab. Karten gibt es beim Theater Ravensburg, Telefon 0751 / 23364 (Donnerstag bis Samstag 17 bis 20 Uhr) und im Internet unter www.theater-ravensburg.de. Foto: Theater