Musik-Stipendium im Grünen Turm

Sozialarbeiter Sebastian Rösch und Gestalter Bernhard Gögler möchten Menschen mit geringem Einkommen und Menschen mit Behinderung musikalisch unterstützen. Das heißt: Sie wollen Unterstützung geben durch kostenfreien Klavierunterricht, Band-Coaching und Auftrittsmöglichkeiten bei lokalen Kultureinrichtungen.

Das Förderprojekt soll der freien Entfaltung für Menschen mit Behinderung dienen und wird finanziert durch ein Preisgeld der Stadt Ravensburg und mit Unterstützung von Sponsoren, heißt es in einer Pressemitteilung. Kooperationspartner ist das städtische Kulturamt.

Sebastian Rösch ist Studiengangskoordinator Soziale Arbeit an der RWU und spezialisiert auf innovative Projektentwicklung im Sozialen Bereich. Ihm fällt auf, dass in der regionalen und auch überregionalen Kulturförderung das Thema Behinderung kaum eine Rolle spielt. „Es scheint, als gäbe es das Thema gar nicht“, so Rösch.

Bernhard Gögler ist Grafikdesigner und kreiert temporäre Kulturprojekte und Street-Art für Kommunen, wie 2020 „Der Blaue Bach“ am Gespinstmarkt oder 2021 das Projekt „Big Picture“ – die Verhüllung der Ravensburger Rathaus-Fassade. Auch die aktuelle Pop-Up-Saison „Kunst im Stadtraum“ hat Gögler unter dem Motto „Let’s play“ zusammen mit Kulturschaffenden entwickelt: das vorübergehend leerstehend Erdgeschoss im Grünen Turm dient zur Zeit als Begegnungs- und Veranstaltungsort mit kleiner Gastro, Musik- und Spielzimmer sowie einem Kunst-Schauraum.

Die Stadt Ravensburg hat Gögler im Mai im Rahmen des Innenstadtwettbewerbs „Bravourös“, für sein Engagement ausgezeichnet und dabei 2000 Euro für einen sozialen Zweck gestiftet. Diesen Betrag will Gögler jetzt als Anschubfinanzierung zu 100 Prozent nutzen. Sollte das Projekt Erfolg haben, wollen Rösch und Gögler mit der Stadt verhandeln, im Folgejahr eine ähnliche Förderung zu erreichen.

Weitere Unterstützer werden gesucht. Mittels einem gezielten Spenden- und Ehrenamtsaufruf streben die Initiatoren eine nachhaltige Förderung an, denn „Musikunterricht ist nach wie vor ein Luxusgut“. Rösch rechnet vor: 93 Euro pro Monat kostet der Einzelunterricht für Erwachsene an der Musikschule Ravensburg. Abzüglich möglicher Fördermittel (15 Euro über Bildung und Teilhabe) verbleiben monatlich immer noch 78 Euro zuzüglich Leihgebühren für das Instrument und Arbeitsmaterial.

Rösch und Gögler sind im Gespräch mit potentiellen Musiklehrerinnen und -therapeuten. Auch mit Musikern, die kostenfreies Band-Coaching anbieten und Kultureinrichtungen und Locations, die Stipendiaten Zugang zu Auftrittsmöglichkeiten verschaffen könnten, um ihre Kunst zu präsentieren, heißt es weiter.