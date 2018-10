Musik, die Menschen bewegt

Viel zu viele Ravensburger haben am Donnerstagabend einen Riesenfehler gemacht: Sie gingen nicht zur Blechparty auf der Oberschwabenschau. Dem anwesenden Publikum, 500 an der Zahl, war das allerdings völlig gleichgültig. Denn sie feierten über drei Stunden lang die Musik von Moskovskaya und The Busters.

Wer in der Ravensburger Nordstadt wohnt und sparsam ist, der hatte am Donnerstagabend Glück: Er bekam das Ska-Konzert auf der Oberschwabenschau gratis ins Wohnzimmer geliefert. Denn der Lärm im Festzelt war ohrenbetäubend. Aber auch verdammt gut, denn das war Musik, die die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes bewegt.

So ein Schauspiel erlebt man selten auf einem Konzert: Keine Minute dauerte es, bis praktisch niemand mehr auf seinem Hintern saß, schon zwei Minuten später wurde getanzt vor der Bühne, und das bis zum Schluss. Was für ein großartiger Abend.

Moskovskaya muss man in Ravensburg nicht groß erklären. Die Kapelle kommt von hier, spielt in teils wechselnden Besetzungen seit 1989 und ist weit über Oberschwaben hinaus eine bekannte und anerkannte Größe der Ska-Musik.

Ska ist eine Musikrichtung, die Ende der 50er-Jahre in Jamaika entstand und nach Jahren des Niedergangs in den 70er- und 80er-Jahren erfolgreiche Wiederbelebungen fand. The Specials, Madness, später The Toasters oder No Sports sind vielen Musikinteressierten ein Begriff. Ska kracht live richtig, das liegt am Off-Beat-Sound ebenso wie an der krassen Bläserbesetzung dieser Bands.

Moskovskaya war am Donnerstagabend in Ravensburg weitaus mehr als nur Vorband der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Ska-Band, The Busters aus Wiesloch bei Heidelberg. Die neun Männer aus der Region boten ein eigenes mitreißendes Konzert, das allein schon den Eintritt wert war. Hätten The Busters spontan ihren Auftritt abgesagt, wären die meisten Besucher nach Moskovskaya zufrieden und beglückt nach Hause gegangen, als deren Bandmitglieder, völlig durchgeschwitzt, die Bühne verließen. Sie haben, mal wieder, alles gegeben.

Und dann The Busters. Vom ersten Moment an drehten sie auf, spielten zwei, drei schnelle Stücke, dabei wäre das gar nicht nötig gewesen zum Einstieg, denn dank Moskovskaya war das Publikum schon längst weit über Betriebstemperatur. The Busters, mit zehn Mann auf der Bühne, gibt es seit 1987, ebenfalls in wechselnden Besetzungen spielend. Im Gegensatz zu früheren Jahren haben sie inzwischen auch gute Sänger, und nicht nur gute Instrumentalisten. Die Wieslocher spielten am Donnerstag in Ravensburg einige mitreißenden Stücke von ihrer neuen, sehr empfehlenswerten Platte, aber ließen auch Busters-Klassiker („Dead or alive“) nicht aus. The Busters sind international bekannt, sie spielten unter anderem nicht nur zusammen mit The Toasters, sondern auch mit Laurel Aitken, dem „Godfather of Ska“.

Natürlich ist Ska Szenemusik, die sich im Independent-Bereich tummelt, aber warum sollte man immer mit dem Strom schwimmen? „Durch den Off-Beat ist Ska extrem rhythmisch und extrem tanzbar. Wenn wir spielen, ist die Hölle los“, sagte Bassist Manne Schlagenhauf im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“. Genau so war es. Kommt wieder, Männer.