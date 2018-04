Musik, die das Leben in allen Facetten reflektiert

Die SWR JetztMusik ist am Freitag, 20. April, 20 Uhr, zu Gast im Ravensburger Konzerthaus. Zu hören ist das Zafraan Ensemble mit einem Komponistenporträt über Sven Daigger. In Rostock, Salzburg und Karlsruhe bei Manfred Wolf, Adriana Hölszky und Wolfgang Rihm ausgebildet, erweist sich der junge Komponist mit einem bereits recht anschaulichen Werkverzeichnis als gefragtes Talent, schreibt das Kulturamt in einer Presseankündigung.

Mit dem Berliner Zafraan Ensemble verbindet den Komponisten eine langjährige Zusammenarbeit. Neben eigenen Werken erklingen in diesem Porträt-Konzert mit Werken von Enno Poppe, Beat Furrer und seinem Lehrer Wolfgang Rihm Bezugspunkte des Komponisten. Der Amerikaner Conlon Nancarrow wird als Komponist der mechanisierten Hochgeschwindigkeit zum künstlerischen Verwandten.

Zafraan steht für Musik, die das heutige Leben, die heutige Gesellschaft, die heutige Realität in all ihren Facetten reflektiert. Gemeinsam mit anderen Kunstformen beobachtet, erforscht und verarbeitet Zafraan das, was uns umgibt: die Menschen, das Geschehen, die Natur, die Technologien, die Normalitäten und die Absurditäten von heute.

Die aus zehn festen Instrumentalisten aus Spanien, Frankreich, Neuseeland, Australien und Deutschland bestehende, basisdemokratisch organisierte Gruppe formierte sich 2009 in Berlin. Sie spielt vorzugsweise aktuelles Repertoire, das von der Kernbesetzung mit Violine, Viola, Cello, Bass, Flöte, Klarinette, Saxofon, Harfe, Klavier und Percussion abgedeckt wird. Die Musiker fordern sich selbst und das Publikum, probieren aus und überraschen. In Zusammenarbeit mit Dirigenten wie Titus Engel oder Manuel Nawri, mit Künstlerinnen wie Chiharu Shiota, Aliénor Dauchez und Louise Wagner, mit Komponisten wie Samir Odeh-Tamimi, Alexander Schubert, Elena Mendoza, Stefan Keller, Johannes Borowski, Eres Holz und Helmut Oehring gehen sie ans Limit, provozieren, riskieren und schaffen Neues. Dabei entfaltet Zafraan die erzählerische Kraft der Musik, um das erlebbar zu machen, was erzählt werden muss. Um 19.30 Uhr führt der Komponist mit Bernd Künzig vom SWR ein Einführungsgespräch.

Das Zafraan Ensemble setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Liam Mallett (Flöten), Miguel Pérez Iñesta (Klarinetten), Martin Posegga (Saxofone), Anna Viechtl (Harfe), Daniel Eichholz (Schlagwerk), Clemens Hund-Göschel (Klavier), Emmanuelle Bernard (Violine/Viola), Josa Gerhard (Viola/Violine), Martin Smith (Violoncello) und Beltane Ruiz Molina (Kontrabass).