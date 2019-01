Musical „Yakari 2“ kommt in die Oberschwabenhalle

Das Musical „Yakari 2 – Geheimnis des Lebens“ kommt am Dienstag, 9. April, um 16.30 Uhr in die Oberschwabenhalle nach Ravensburg.

In der Indianergeschichte „Yakari 2 – Geheimnis des Lebens“ steht ein großes Fest an, heißt es in einer Pressemitteilung. Der ganze Stamm freut sich auf dieses wichtige Ereignis, bei dessen Zeremonie zu Ehren des großen Mondgeistes, einmal im Jahr der prächtige Kopfschmuck des Stammeshäuptlings präsentiert wird. Während sich alle auf die Feierlichkeiten vorbereiten, bemerkt der Stammesälteste Stiller Fels, dass die Federkrone verschwunden ist. Er weiht Yakari ein und berichtet ihm, dass der Kopfschmuck das große Geheimnis des Lebens in sich trägt und der Stamm ohne ihn nicht überleben kann. Gemeinsam mit seinem besten Freund Kleiner Donner bricht Yakari auf, um diesen wiederzufinden. Auf ihrer Reise erleben die beiden spannende Abenteuer und entdecken, was es mit dem geheimnisvollen Kopfschmuck tatsächlich auf sich hat.

Farbenprächtige Bühnenbilder und Projektionen

Das Musical-Ensemble begeistert die Zuschauer mit wunderbaren Stimmen, einzigartigen Kostümen und energiegeladenen Tänzen. Farbenprächtige Bühnenbilder, Projektionen und die mitreißenden Songs machen das Musical zu einem fantastischen Erlebnis für die ganze Familie, heißt es in der Mitteilung weiter. Yakari nehme Kinder, Eltern und Großeltern mit auf eine spannende und faszinierende musikalische Reise über Mut, Respekt und Freundschaft – zum Staunen, Lachen und Mitmachen.

Mit täglich 1,2 Millionen Zuschauern ist Yakari die beliebteste Zeichentrickserie im Fernsehsender Kika und seit Jahren unangefochten auf Platz eins, wenn es um Einschaltquoten geht, so der Pressetext. „Yakari - Das Musical“, mit der Musik von Thomas Schwab, feierte 2013 Premiere, wurde mehrfach ausgezeichnet und begeisterte seitdem mehr als eine halbe Million Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Kevin Reischmann spielt im Musical Yakari. Er stand bereits für Musical-Produktionen wie Die Päpstin, Romeo und Julia und Fack ju Göhte auf der Bühne.