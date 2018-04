Museumsgesellschaft kürt neue und bewährte Vorstände

Anne Merkt (Museums-Pädagogik), Elsbeth Rieke (Laden Trödel und Antik) und Schatzmeister Michael Gresens werden sich weiter im Vorstand der Museumsgesellschaft engagieren. Ingrid Staudacher und Angelika Rückstieß-Vollmer übernehmen die freien Ämter Vorsitz und Schriftführung.

Wie vielfältig die Aktivitäten durch die und in der Museumsgesellschaft Ravensburg sind, wurde einmal mehr bei der Jahreshauptversammlung im Museum Humpis-Quartier deutlich. So haben im letzten Jahr Schulklassen mit addiert 520 Kindern die Angebote der Museumspädagogik besucht, rund 200 weitere haben dies in der Freizeit an den Samstagen getan, wie Anne Merkt ausführte. Dabei bieten Ehrenamtliche Kurse für Papierschöpfen, das Schreiben alter Schriften, Weben und Kochen sowie für die Geschichte des Fachwerkbaus an.

Solide Finanzen

Peter Hille hat in den letzten Jahren das Format „Humpis-Bühne“ mit kulturellen Lesungen, Fachvorträgen und Konzerten vorgestellt, die 1800 Gäste besucht haben. Legendär bleibt der Laden „Trödel & Antik", den Elsbeth Rieke mit Ladnern betreibt. Bodo Rudolf verwies dabei auch auf das Wirken des „Universal-Reparateurs“ Hermann Rieke, der so die „segensreichen Preise“ im Laden möglich mache. Dadurch habe der Laden 2017 20 000 Euro an das Museum Humpisquartier spenden können und spart weitere Beträge für das zehnjährige Jubiläum des Museums 2019 an. Nach den oft sehr fordernden Jahren rund um die Sanierung des „Hauses der Museumsgesellschaft“, im Volksmund „Humpishaus“ gegenüber des Gänsbühls, konnte Michael Gresens auch für 2017 von erfreulich soliden Finanzen berichten, was Steuerberater Dominik Schuster bestätigte.

„Der könnte doch Schriftführer machen“: Auf diesen Widerspruch nicht möglich machende direkte Ansprache von Franz Janausch hin war Bodo Rudolf 2003 in den Vorstand gekommen und hatte den Vorsitz 2012 von Hans Reinhard Rieß übernommen. Der auch als Autor und Kabarettist bekannte Maschinenbauer Rudolf war in seiner Vorstandszeit ein anerkannter Netzwerker und Mittler in und für den Verein, wie man sich bei der Jahreshauptversammlung einig war. Nicht zuletzt ist es gelungen, dass die Gesellschaft für eine neue Generation Aktiver attraktiv geworden ist. Die anwesenden Mitglieder dankten ihm und Schriftführer Peter Hille mit Applaus. Wie es die Satzung der Gesellschaft will, küren die Mitglieder die fünf Mitglieder des Vorstandes, dieser regelt die Ämter aber selbst. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass Ingrid Staudacher in Rudolfs Nachfolge die Vorsitzende werden wird, und Angelika Rückstieß-Vollmer Hilles Ressort übernehmen wird. Beide haben jüngst die aktive Berufsphase abgeschlossen.

Kurz vor Eröffnung der neuen Sonderausstellung „Die Humpis in Avignon“ erinnerte Andreas Schmauder in seinem Grußwort an die großen Erfolge der letzten drei Ausstellungen, die dem Museum 2017 über 40 000 Besucher beschert haben. Einmal mehr lobte der Direktor des Museums und Stadtarchivar die gelungene Zusammenarbeit zwischen Museum und ehrenamtlichen Verein, die beide ihre Akzente im Humpisquartier setzen und sich ergänzen.

Bestätigt hat die Jahreshauptversammlung auch die 13 Mitglieder des beratenden und den Vorstand unterstützenden Kuratoriums: Maria Ballarin, Peter Eitel, Susanne Hölzer, Cordula Jans, Markus Labor, Werner Merkt, Hans Necker, Hans Reinhard Rieß, Joachim Scheible Christoph Stehle, Renate Weizenegger, Christof Wild und Herbert Stoll.