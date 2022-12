Museumsdirektorin Sabine Mücke bietet Führung an

Museumsdirektorin Sabine Mücke führt am Donnerstag, 5. Januar, um 18 Uhr durch die neue Sonderausstellung „Eine Frage des Geschlechts? Frauengeschichte in Ravensburg“ im Museum Humpis-Quartier in der Marktstraße 45.Die Ausstellung zeigt laut Ankündigung die Geschichte Ravensburger Frauen vom 18. Jahrhundert bis zur Erlangung des Frauenwahlrechts 1919. Sie widmet sich dabei der Frage, wie die Kategorie „Geschlecht“, ebenso wie Stand, Klasse und Herkunft, den Zugang zu politischen Rechten und sozialen Räumen definierte sowie Herrschafts- und Machtverhältnisse prägte und stabilisierte.