Museumschefin lädt zur Mittagspausen-Führung

Seit 5. März leitet Ute Stuffer das Ravensburger Kunstmuseum. Und sie ist glücklich mit ihrem neuen Job. Erkundet in der näheren Umgebung andere Kunstorte. Und stellt allerlei neue Angebote auf die Beine. Zum Beispiel gibt es nun auch „Lunchtime“-Führungen: Da kann man sich die Kunstwerke mal eben in der Mittagspause anschauen.

Den Kunstverein Hannover, wo sie die letzten Jahre als Kuratorin gearbeitet hat, vermisst die gelernte Intensivkrankenschwester, die schon in Indien und Afrika gearbeitet hat, nicht. Sei es dank der offenen Menschen und der immensen Lebensqualität doch ziemlich leicht, in Ravensburg Fuß zu fassen. Insbesondere den satten Sommer hat Stuffer in vollen Zügen genossen und ist abends oft noch zum Baden an den Bodensee gefahren. Abgesehen davon fühlt sie sich in der Ravensburger Altstadt mit ihrer gewissen „gepflegten Intimität, die ein italienisches Flair verströmt“, ebenso wohl wie in der „herrlichen Umgebung“.

Letztere hat die gebürtige Offenburgerin während der vergangenen Monate nicht nur in ihrer Freizeit erkundet: In St. Gallen, in Bregenz, in Achberg, Ulm, Friedrichshafen oder Dornbirn hat sie geguckt, was für Kunst dort jeweils präsentiert wird; sie hat jede Menge Künstler besucht. Und ist begeistert, was in der Region alles geboten wird. Unter anderem hat es ihr der Kunstraum Dornbirn angetan – ein „großartiges Ausstellungshaus“, nur 60 Kilometer von Ravensburg entfernt, das aber offenbar die wenigsten hier kennen. Die Museumschefin empfiehlt, den Wochenendausflug doch mal mit Schmankerln wie Dornbirn oder der Villa Rot in Burgrieden – „ein ganz besonderer Ausstellungsort“ – zu verbinden.

Hat sie keine Angst vor Konkurrenz? Nein. Im Gegenteil. Die Kunstwissenschaftlerin setzt auf gegenseitige Unterstützung. Unter anderem soll die neue Reihe „Zu Gast“, in der Kollegen aus Nachbarstädten sich und ihre Gedanken im Kunstmuseum vorstellen, „ein Bewusstsein für die vielen Kunsträume in der Umgebung schaffen“, wünscht sich Stuffer. Generell liegt ihr am Herzen, die Hemmschwelle für einen Museumsbesuch so niedrig anzusiedeln, dass sich noch mehr Leute trauen, einfach mal vorbeizukommen. Um das hinzukriegen, will Stuffer Angebotslücken aufspüren und sucht nach Kooperationspartnern – unter anderem bei der Stadt. Tatsächlich sei im Kunstmuseum von ihrer Vorgängerin Nicole Fritz bereits vieles etabliert worden, „an das man anknüpfen kann“. Man müsse nicht in allen Bereichen das Rad neu erfinden.

Darüber hinaus will Stuffer im nächsten Jahr etwa spezielle Führungen für PH-Studenten, Schüler und junge Erwachsene auf die Beine stellen. Auch die „Lunchtime“-Führung, die sie bereits eingeführt hat, ist für eine bestimmte Zielgruppe konzipiert. Wobei die Führung, die an jedem ersten Mittwoch im Monat um 12.30 Uhr über die Bühne geht und lediglich 25 Minuten dauert, nicht nur Vertreter der arbeitenden Bevölkerung anlockt. „Sie ist durchaus auch bei Rentnern beliebt“, schmunzelt Ute Stuffer. Das von ihr eingeführte Format „Im Dialog“ kommt ebenfalls an: Dahinter versteckt sich eine Führung, die als lockeres Gespräch angelegt ist. Das zieht. Als die Tochter Hermann Waibels durch dessen Ausstellung führte, war das Interesse so groß, dass noch weitere Termine draufgepackt wurden. Angestoßen hat Stuffer zudem das „Offene Atelier“: An zwei Sonntagen im Monat kann sich dort jeder, der mag, quer durch alle Altersgruppen drei Stunden lang im Studio des Kunstmuseums ausprobieren. Material steht parat, eine pädagogische Betreuung ebenso.

Obschon Stuffers Schreibtisch im neuen Rathaus in der Seestraße steht, ist sie drauf bedacht, „regelmäßig im Museum zu sein“. Sie möchte ein Gefühl für die Menschen bekommen, „die sich für diesen Ort interessieren“. Und ist sehr angetan vom Feedback: „Ich erlebe vor allem Neugier und Offenheit“, sagt die Museumschefin. Die legt sie auch selbst an den Tag, etwa in Sachen Rutenfest – für Ravensburger „Neueinsteiger“ nicht unbedingt die einfachste Übung. Natürlich sei sie dort gewesen. Allein schon aus ihrem Interesse für Traditionen heraus. Den Festzug fand sie „faszinierend“. Richtig beeindruckt hat die Museumsleiterin darüber hinaus, dass sich während des Heimatfestes so viele Hinterhöfe in der Innenstadt öffneten: „Ich habe das Rutenfest als eine Zeit der Gastfreundschaft erlebt.“