Museum Ravensburger verzeichnet Besucherzuwachs von 20 Prozent

2019 hat das Museum Ravensburger das beste Jahr seit der Eröffnung 2010 abgeschlossen. Über 41000 Besucher hatten im vergangenen Jahr einen Ausflug rund um das blaue Dreieck unternommen. In diesem Jahr feiert das Museum seinen zehnten Geburtstag mit vielen Höhepunkten.

„Rückblickend war 2019 das erfolgreichste Jahr überhaupt“, sagte Geschäftsführerin Siglinde Nowack bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag im Museum in der Marktstraße. „Wir konnten einen Besucherzuwachs von 20 Prozent im Vergleich zu 2018 verzeichnen.“ Das liegt unter anderem auch an den zwei neuen Themenbereichen „Gravitrax - das interaktive Kugelsystem“ und an der „Tiptoi-Welt“.

Ein kompletter Raum wurde eigens für das audiodigitale Lernsystem „Tiptoi“ geschaffen. Ausgestattet mit Kopfhörern, können die Kinder Informationen von einem 1,25 Meter großen Globus abrufen.

Das Mitmach-Museum ist besonders bei Familien beliebt. 40 Prozent der Gäste im vergangenen Jahr waren Kinder. Wie bereits in den vergangenen Jahren war auch 2019 der August mit über 7500 Gästen der besucherstärkste Monat. 21 Prozent der Besucher kamen aus dem Postleitzahlgebiet 8; die übrigen Gäste waren aus der Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich, Belgien, Niederlande und Luxemburg.

In der 1000 Quadratmeter großen Ausstellung können Kinder auch ihren Geburtstag feiern. Dafür gibt es ein spezielles Angebot. 38 der kleinen Besucher haben dies 2019 getan. Was viele nicht wissen: Auch für die Erwachsenen gibt es besondere Angebote. Das Museum bietet zum Beispiel offizielle Eheschließungen mit einem Standesbeamten an. Bis zu 40 Personen können dieser Zeremonie beiwohnen. Danach kann man mit einem Gläschen Sekt durchs Museum schlendern oder an einem Büffet den kleinen Hunger stillen.

Am 22. Mai 2010 wurde das Unternehmensmuseum nach zweijähriger Umbauphase an der Marktstraße 26 eröffnet. Seither erleben kleine und große Besucher die Welt der Bücher, Spiele und Puzzles der Marke mit dem blauen Dreieck direkt zum Anfassen. 2020 soll dieser runde Geburtstag an einem ganzen Wochenende gebührend gefeiert werden. Vom 22. bis 24. Mai können sich die Besucher auf einen vergünstigten Eintritt freuen. Alle zehnjährigen Kinder dürfen das Museum gratis besuchen, und die großen Gäste profitieren von einem kostenlosen Audioguide sowie kostenlosen Führungen am Samstag und Sonntag. Viele weitere Aktionen sind geplant, die Besucherzahlen könnten dann nochmals steigen. Geschäftsführerin Nowack zeigt sich zuversichtlich und gibt noch die Devise für 2020 aus: „Wir wollen, dass das Museum ein Mitmachhaus ist.“