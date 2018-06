Museum Ravensburger spielt seine Kosten ein

Vielleicht, meint Carlo Horn, sei die „immer wieder faszinierendste und zugleich normalste Entdeckung“ die, dass sich die Kinder bei ihrem Besuch im Museum einfach hinsetzen und mit ihren Geschwistern, Eltern oder Freunden spielen oder Bücher durchblättern. Trotz der modernen Medienangebote im Museum Ravensburger in der Marktstraße seien das Schmökern und das gemeinsame Erleben eines Brettspiels oft die stärksten Erlebnisse.

Und dieses gemeinsame Erleben haben 2014 fast ebenso viele Kinder und Erwachsene erlebt wie im Vorjahr. Denn auch im letzten Jahr stellten die Kinder etwas mehr als ein Drittel der 41000 Besucher. Das sind gut 1000 weniger als im Vorjahr, berichtet Carlo Horn, Geschäftsführer des zuständigen Geschäftsbereichs Freizeit & Promotion GmbH der Ravensburger AG. Für Horn ist entscheidend, dass das im Sommer 2010 eröffnete Museum Ravensburger nun ein stabiles Niveau erreicht hat. Immerhin hatte das frühere Firmenmuseum rund 7000 Besucher gezählt, und 2011 (im ersten Jahr mit zwölf Monaten Museumsbetrieb) waren es 26500 gewesen. Das Museum konnte 2014 erneut, wie erstmals im Spitzenjahr 2013, die Betriebskosten selbst erwirtschaften. Dieser Aspekt des wirtschaftlichen Erfolges ist für das nicht öffentlich subventionierte Museum wesentlich.

Weiter angestiegen ist der Anteil der Besucher von außerhalb des Postleitzahlenbereichs „88“: Während dies 2011 noch 40 Prozent, 2013 dann 65 Prozent der Gäste waren, sind es 2014 gar 75 Prozent gewesen. Diese Zahlen spiegeln den Trend steigender Besucherzahlen internationaler Gäste in den beiden Ferienregionen Bodensee und Allgäu-Oberschwaben wider.

Dem Trend zu mehr fremdsprachigen Gästen ist das Museum mit einem 65 Seiten starken Museumsführer in deutscher und englischer Sprache nachgekommen. Diese durchgehend farbig bebilderte Broschüre für 4,50 Euro spricht in erster Linie Erwachsene an und ist eine Art Kurzfassung der Geschichte des Spiels sowie des Unternehmens. Ebenfalls auf Deutsch und Englisch liegt nun der multimediale Audioguide vor. Dieser interaktive Musemsführer soll sich laut Horn auch „Nicht-Technikern“ erschließen. Kinder können die Angebote im Museum wie bisher mit dem audiodigitalen „tiptoi-Stift“ kennen lernen, etwa bei einer Rallye in drei Schwierigkeitsstufen.

Auch wenn das Gros der Besucher Touristen sind, will das Team um Horn die Gäste aus der Region nicht aus den Augen verlieren. Immerhin gibt es einige 100 Inhaber einer Jahreskarte, und es finden auch immer vier bis sechs Trauungen pro Jahr in dem historischen Gebäude statt, das die Familie Möttelin 1416 erweitert hat. Fortan will das Museum Ravensburg verstärkt zu Kindergeburtstagen einladen. Dieses Angebot zielt in erster Linie auf das Winterhalbjahr, während im Sommer der Schwerpunkt im Liebenauer Spieleland liegt. (cas)