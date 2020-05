Museum Humpisquartier bietet wieder Führungen an

Im Museum Humpisquartier kann die neue Sonderausstellung „Das Leben der Dinge. Eine Ausstellung über das Sammeln“ nun auch mit einer Führung besucht werden. Ab 30. Mai bietet das Museum wieder öffentliche Führungen an, die im kleinen Kreis stattfinden. Jeweils samstags und donnerstags würden die Museumsführer Gruppen von bis zu vier Personen durch die Ausstellung führen, die sich mit der Sammlungsgeschichte des Museums, dem Sammeln und Ordnen im Allgemeinen und dem Wert der Dinge im Besonderen befasst. Um trotz der Personenbeschränkung möglichst vielen Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen, gibt es jeweils hintereinander zwei 45-minütige Führungen. Dieser Führungsrhythmus sei vorerst bis Ende Juli geplant. Die aktuell im Museum geltenden Hygienemaßnahmen würden auch bei der Führung eingehalten. Beim Besuch sei eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Die Abstandsregelungen von eineinhalb Metern seien während der Führung einzuhalten. Die Termine sind samstags am 30. Mai, 6., 13., 20. und 27. Juni, sowie am 4., 11., 18. und 25. Juli jeweils um 14 und 14.45 Uhr. Und donnerstags am 4., 11., 18. und 25. Juni, sowie am 2., 9., 16., 23., 30. Juli jeweils um 18 und 18.45 Uhr. Der Eintritt mit Führung kostet 11 Euro, ermäßigt 7,50 Euro, für Unter-18-Jährige 2,50 Euro. Eine Anmeldung ist bis zum Vortag unter mhq@ravensburg.de möglich. Foto: Zlomke