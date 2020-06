Museum Humpis-Quartier plant digitale Erweiterung

Die Wochen des Lockdowns, in denen auch das Museum Humpis-Quartier für sechs Wochen geschlossen war, haben gezeigt, wie wichtig digitale Zugänge in heutiger Zeit sind. Deshalb will das Museum in den kommenden Jahren den digitalen Bereich weiter ausbauen und lässt sich dabei gemeinsam mit drei weiteren Museen professionell begleiten, heißt es in einer Pressemitteilung des Museums. „Museen im Wandel II“ heißt das Programm der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG), an dem das Museum Humpis-Quartier für die Dauer von einem Jahr teilnehmen wird. Ziel des Programms ist es, konkrete Maßnahmen zu entwickeln, um die Baugeschichte des Quartiers digital zu erweitern und somit für verschiedene Zielgruppe auf eine neue, spannende und interaktive Weise erfahrbar zu machen. Das Museum Humpis-Quartier ist eines von vier nichtstaatlichen Museen aus Baden-Württemberg, die für die neue Runde ausgewählt wurden und mit jeweils 10 000 Euro sowie dem Coaching-Angebot gefördert werden. Foto: Museum Humpisquartier