Das Museum Humpis-Quartier schließt aufgrund von Aufbauarbeiten für die Lange Nacht im Museumsviertel am Freitag, 19. August, bereits um 17 Uhr. Schon um 18 Uhr öffnet das Museum dann wieder zur langen Museumsnacht und bietet gemeinsam mit den anderen drei Museen in der Oberstadt ein buntes Programm an.