Die Sonderausstellung im Museum Humpisquartier beleuchtet anhand von Objekten aus Museen und Sammlungen in Spanien, Österreich und Deutschland die ersten Jahrzehnte der Ravensburger Handelsgesellschaft in der mediterranen Hafenstadt Barcelona und den Handel mit roter Koralle in ganz Europa. Erste Exponate aus Spanien sind mit einem Kunsttransport in Ravensburg eingetroffen und werden ab 8. Mai in der Ausstellung „Die Humpis in Barcelona – Rote Koralle für ganz Europa" zu sehen sein.

Wegen der Aufbauarbeiten zur Ausstellung bleibt das Museum Humpisquartier bis Donnerstag, 7. Mai, geschlossen.