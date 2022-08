Museum goes outdoor mit Klimalehrpfad

Welche klimatischen Bedingungen herrschen in Ravensburg? Wie schnell heizen sich einzelne Plätze auf? Und welche verschiedenen wilden Tiere und Pflanzen sind heute in der Altstadt zu finden?

Das Museum Humpis-Quartier bietet in den Sommermonaten laut Mitteilung jeden Freitag einen Klimalehrpfad für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren an. Den Start der Veranstaltung bildet ein kurzer Rundgang durch die interaktive Mitmachausstellung „Umwelt, Klima und du“. Am Gespinstmarkt und entlang des ehemaligen Bachlaufs werden Themen wie Flächenversiegelung und die Bedeutung von Wasser in der Stadt betrachtet. Städtische Biodiversität wird durch Pflanzenbestimmungen am Schellenberger Turm und an der ehemaligen Stadtmauer sichtbar.

Für Kinder und Jugendliche von 10 bis 15 Jahren, der Eintritt mit Führung ist kostenfrei. Anmeldung bei denise.flaemig@ravensburg.de oder telefonisch unter 0751 / 82 827 oder auch spontan vorbeikommen.