Mülltonne gerät in Brand

Eine Mülltonne in einem Hofraum in der Ravensburger Straße „Pfannenstiel“ ist am frühen Freitagmorgen kurz nach 3 Uhr in Brand geraten und hat einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Die Flammen, die ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge von einer entsorgten Batterie ausgingen, konnten durch die Wehrleute rasch gelöscht werden. Insgesamt wurden elf Mülltonnen durch das Feuer beschädigt, wodurch Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht. Die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei schließt Brandstiftung aus.