In der Ravensburger Gartenstraße ist am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr der Mülleimer an einer Bushaltestelle in Flammen aufgegangen.

Eine noch brennende Zigarette setzte laut der Polizei mehrere im Eimer befindliche Zeitungen in Brand. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg löschten die Flammen. Ein Schaden entstand nicht.