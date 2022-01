Müll direkt neben zwei Schulen angezündet

Sowohl auf dem Gelände einer Schule im Riempp-Weg als auch einem Schulgelände in der Spohnstraße in Ravensburg ist in der Nacht von Freitag auf Samstag Müll angezündet worden.

Während der Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes den brennenden Papiermüll in der Spohnstraße selbstständig löschte, musste laut Polizeibericht im Riempp-Weg die Feuerwehr anrücken. Die Wehrleute löschten die Eimer. Die Polizei ermittelt wegen der Brandursache und schließt einen Zusammenhang der Taten nicht aus.