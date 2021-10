Mozarts Hornkonzerte erklingen im Ravensburger Konzerthaus

Mozarts Hornkonzerte erklingen am Mittwoch, 20. Oktober, um 20 Uhr im Konzerthaus Ravensburg vom jungen Hornisten Felix Klieser und dem tschechischen Zemlinsky Quartet. Für Hornisten Felix Klieser sind sein Streben nach Perfektion und die Leidenschaft für sein Instrument das Besondere in seinem Leben, alles andere sei Normalität. Das ist pures Understatement, denn Klieser wurde ohne Arme geboren und bedient die Ventile seines Horns mit den Zehen des linken Fußes. Schon im Alter von neun Jahren träumte er davon, die Hornkonzerte von Mozart spielen zu können. Mittlerweile ist dieser Traum längst in Erfüllung gegangen. Bei diesem Konzert erklingen zwei der vier Hornkonzerte in einer Bearbeitung für Horn und Streichquartett. An Kliesers Seite: das gefeierte Zemlinsky Quartet. Karten gibt es für den Preis von 27, 24 und 21 Euro bei der Tourist-Information Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 / 8 28 00 und an der Abendkasse. Es gelten Hygiene- und Abstands- sowie 3G-Regel.