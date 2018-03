Mozart-Symphonien im Konzerthaus

„Ringe“, „Wege“ und „Runden“ – Das sind die Satzüberschriften in Thomas Adès‘ Violinkonzert „Concentric Paths“ aus dem Jahr 2005. Mit diesem stellt sich der 33-jährige Augustin Hadelich beim Münchener Kammerorchester unter der Leitung von Clemens Schuldt am Mittwoch, 7. März um 20 Uhr im Konzerthaus Ravensburg vor.

Wie das Kulturamt mitteilt, bilden zwei prachtvolle Mozart-Symphonien den Rahmen des Programms: die betont festliche in C-Dur, die letzte aus der Salzburger Zeit des Komponisten, und die verklärt leuchtende erste aus der berühmten Trias vom Sommer 1788. Ebenfalls mit im Programm ist die „Voyage in to the Golden Screen“ (1968) von Per Nørgård, einem der zentralen Orchesterwerke des Dänen.

Ein Unglücksfall war ein tiefer Einschnitt

Augustin Hadelich wurde 1984 im toskanischen Cecina als Sohn deutscher Eltern geboren. Schon früh zeigte sich die musikalische Begabung, der Junge komponierte und spielte ausgezeichnet Violine. Einer Karriere stand nichts im Wege. Bis es im Jahr 1999 im Elternhaus brannte. Hadelich erlitt schwerste Verbrennungen am Oberkörper und an der rechten Hand. Doch vier Finger der linken Hand blieben verschont. Hadelich selbst sieht den Unfall zwar als tiefen Einschnitt, weil er gleichsam von Neuem beginnen musste, aber mit zunehmender Distanz zum Ereignis sieht er auch dessen Bedeutung schwinden. Er überwand die Folgen des Unfalls und gewann 2006 den wichtigsten Violinwettbewerb der USA in Indianapolis. Seitdem ist Hadelich in den Vereinigten Staaten einer der erfolgreichsten Violinisten.

Wie der Veranstalter mitteilt, sind nur noch wenige Tickets erhältlich. Eine Einführung ins Konzert findet um 19.30 Uhr statt.