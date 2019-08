„Mo(vi)mento“ in der Galerie 21.06

Im Rahmen des Landesjazzfestivals in Ravensburg zeigt die Galerie 21.06 in der Marktstraße 26 in Ravensburg von Freitag, 11. Oktober, bis Donnerstag, 11. November, unter dem Titel „Mo(vi)mento“ Werke von Klaus Prior aus Lugano und Phil Dera aus Berlin. Die Ausstellung beschäftigt sich mit Körper, Rhythmus, Takt und Leidenschaft.

Das Leitmotiv des Tessiner Bildhauers und Malers Klaus Prior ist der menschliche Körper. Charakteristisch für seine Kunst ist die spontane, im Prozess des Entstehens entwickelte Gestaltung, sei es expressiv mit dem Pinsel auf der Leinwand oder eruptiv mit der Kettensäge am Holz. Priors Großskulptur Ibykus II steht seit 2011 vor der Galerie und ist ein faszinierender „Eyecatcher“ in der oberen Marktstraße.

Die große Stärke des gefragten Berliner Fotografen Phil Dera liegt im menschlichen Porträt. In seiner Serie „Movement Episodes“ präsentiert er erstmals außerhalb Berlins Aufnahmen der internationalen Dance Company Laborgras. Die expressiven Posen der Tänzer sind inspiriert durch die Bilderserie „men in the cities“ von Robert Longo aus den 1980er-Jahren. Bei der Eröffnung der Ausstellung am Freitag, 11. Oktober um 19.30 Uhr werden beide Künstler anwesend sein.