Mountainbiker des Schneelaufvereins Ravensburg sind erfolgreich

Beim Oberschwäbischen Mountainbike-Vielseitigkeits-Cup sind auch drei junge Fahrer des Schneelaufvereins Ravensburg erfolgreich gewesen. Mit sieben Rennen ist der OMV-Cup eine Rennserie, in der die Talente ihr Können in verschiedenen Disziplinen im Bereich Downhill, Uphill, Kondition und Fahrtechnik zeigen.

Aufgrund des Regens waren die Bedingungen beim letzten Lauf in Bad Waldsee schwierig und die Trailpassagen durch den Saubadtrail rutschig. Der Ravensburger Tim Ganzmann sicherte sich auf dem anspruchsvollen Rundkurs aber dennoch den ersten Platz in der U13 in 14:54 Minuten. Im selben Rennen wurde Linus Lantoine Fünfter, in der U15 fuhr Amélie Lantoine auf Platz vier.

Tim Ganzmann wurde dadurch in der Gesamtwertung Zweiter. Wichtige Punkte holte er auch als Zweiter beim Cross-Country-Rennen in Binzwangen. Linus Lantoine bekam dort als Achter ebenfalls ein paar Punkte für die Gesamtwertung, er wurde in der Endabrechnung Sechster. Amélie Lantoine kam in Binzwangen als Dritte ins Ziel, auf diesem Platz landete die Ravensburgerin auch in der Gesamtwertung.