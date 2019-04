Motto ihrer Ehe: „Zusammenhalten in guten und schlechten Tagen“

„Wir sind dankbar für unsere zweite Heimat Ravensburg und fühlen uns mit unseren drei Kindern und sechs Enkelkindern in Oberschwaben sehr wohl.“ Das betonen die Eheleute Maria und Johann Heinrich aus der Weststadt am Tag ihrer Diamantenen Hochzeit.

Am „Weißen Sonntag“ hatte Stadtrat August Schuler in Vertretung des Oberbürgermeisters dem Jubelpaar die Glückwünsche von Daniel Rapp und Ministerpräsident Winfried Kretschmann überbracht. Das rüstige Ehepaar gehört der Landsmannschaft der Sathmarer Schwaben an, ist in der Gemeinde Sukunden aufgewachsen und hat dort eine erste Heimat gefunden. Mitte der 1980er Jahre ist die Familie Heinrich dann nach Oberschwaben übersiedelt.

Ihr fester Glaube und das Miteinander in der Familie haben während ihrer 60-jährigen Ehe immer geholfen. Ihr Grundsatz: „Gemeinsam halten wir zusammen in guten und schlechten Tagen.“ Der Kirchengemeinde Dreifaltigkeit in der Weststadt sind sie als Familie treu verbunden.