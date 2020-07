Motorrollerfahrerin stürzt in Ravensburger Kreisverkehr

Im Kreisverkehr beim Möbelhaus Rundel in der Tettnanger Straße ist am Dienstagmittag eine 63-jährige Rollerfahrerin auf der regennassen Fahrbahn gestürzt. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht, heißt es im Polizeibericht. Am Motorroller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.