Motorrollerfahrer rammt Schranke in Ravensburg

Beim Zusammenstoß mit der Schranke des EDEKA-Parkhauses in der Ulmer Straße in Ravensburg hat sich ein 70-jähriger Motorrollerfahrer am Samstagnachmittag leicht verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 17 Uhr fuhr der 70-Jährige auf die Schranke des Parkhauses zu. Aus Unachtsamkeit stieß er mit seinem Zweirad dagegen und schlug mit der Stirn gegen den Lenker des Rollers. Weil das Visier seines Helms geöffnet war, verletzte er sich leicht im Gesicht.

Die Schranke riss bei der Kollision ab, der Roller blieb unbeschädigt.