Auf mehrere Hundert Euro beläuft sich der Schaden, den ein unbekannter Täter am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr in der Olgastraße angerichtet hat. Der Unbekannte stieß dort einen in einer Parkbucht am Straßenrand abgestellten Motorroller um, so die Polizei. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, aufzunehmen.