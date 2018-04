Mit dem Schrecken davongekommen ist ein 64-jähriger Motorrollerfahrer, dessen Fahrzeug am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr in der Meersburger Straße vermutlich infolge eines technischen Defekts in Brand geraten war. Die Flammen konnten nach Angaben der Polizei jedoch rasch von einem Zeugen mit einem Pulverlöscher erstickt werden.