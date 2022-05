Motorroller geht in Flammen auf

Zu einem brennenden Motorroller in der Reutebühlstraße in Ravensburg wurden am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr Feuerwehr und Polizei gerufen.

Wie die Polizei mitteilt, ergaben die Ermittlungen nach den Löscharbeiten, dass der Roller zuvor von unbekannten Personen im Bereich der Bachstraße entwendet wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte sich der Motorroller beim Versuch, das Fahrzeug kurzzuschließen, entzündet haben.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Ravensburg bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0751 / 803 66 66.