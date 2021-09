Motorroller frisiert und unversichert

Der nicht zugelassene Motorroller einer 15-Jährigen, die damit deutlich schneller als erlaubt unterwegs war, hat am Mittwoch in der Gartenstraße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. An dem Roller war ein ungültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Da das Gefährt zudem offensichtlich technisch so verändert war, dass eine höhere Geschwindigkeit erreicht werden konnte, wird gegen die Jugendliche nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.