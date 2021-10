Motorradfahrer wird bei Unfall an der Anschlussstelle Ravensburg-Nord an der B 30 leicht verletzt

Ein 38-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16 Uhr leicht verletzt worden. Eine 79-jährige Peugeot-Fahrerin wollte aus Richtung Ravensburg kommend an der Anschlussstelle Ravensburg-Nord nach links auf die B 30 auffahren. Dabei übersah die Frau laut Polizeibericht den aus Richtung Berg kommenden Biker. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte der 38-Jährige und musste von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Der Gesamtschaden wird auf rund 15 000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme und der Bergung mussten die L 291 und die Auffahrt zur Bundesstraße kurzzeitig gesperrt werden.