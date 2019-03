Motorradfahrer wird bei Kollision schwer verletzt

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und rund 33 000 Euro Sachschaden sind nach Angaben der Polizei die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 7 Uhr in der Adelsreuter Straße ereignet hat. Ein 42-jähriger Autofahrer befuhr den Gemeindeverbindungsweg von Bavendorf in Richtung Adelsreute. Im Verlauf einer Linkskurve kam er zu weit nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden 40-jährigen Motorradfahrer. Der 40-Jährige wurde dabei lebensgefährlich, der Autofahrer leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war der Gemeindeverbindungsweg rund 1,5 Stunden gesperrt.