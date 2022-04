Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall

Während eines Überholvorgangs ist ein Motorradfahrer am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr auf der Landesstraße 325 gestürzt.

Auf seinem Weg von Fenken nach Ravensburg überholte er laut Polizei ein vorausfahrendes Fahrzeug und verlor beim Wiedereinscheren, mutmaßlich wegen abgefahrener Reifen, die Kontrolle über seine Maschine. Er stürzte und schlitterte in die Leitplanke, die er auf mehreren Metern beschädigte.

Der 32 Jahre alte Fahrer erlitt bei dem Unfall eher leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seiner Maschine entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke kann noch nicht genauer beziffert werden.