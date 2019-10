Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall

Nicht beachtete Verkehrsregeln ist die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen, der sich am Sonntag gegen 15 Uhr auf der B 33 im Bereich der Auffahrt Ravensburg-Süd auf die B 30 ereignet hat. Das teilt die Polizei mit.

Der 52-jährige Fahrer eines VW Sharan wartete in einem Rückstau. Da er sich bei der vorhergehenden Ampel falsch eingeordnet hatte, entschloss er sich zu einem Wendemanöver über eine Sperrfläche. Hierbei übersah er den 49-jährigen Motorradfahrer, der die Fahrzeugkolonne über die Sperrfläche überholte, und stieß mit diesem zusammen. Der Motorradfahrer stürzte von seiner Maschine über die Motorhaube des VW Sharan auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von 16 000 Euro.