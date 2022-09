Motorradfahrer und Mercedes kollidieren

Von einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz vor 18 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Kemmerlang und Waidenhofen hat ein Motorradfahrer Verletzungen davongetragen. Das teilt die Polizei mit. Der 36 Jahre alte Biker befuhr die Straße von Streitach nach Benzen, als er an einer Kreuzung auf der Strecke einem von rechts aus Waidenhofen kommenden Auto die Vorfahrt nahm. Das Motorrad und der Mercedes des 51-Jährigen prallten zusammen, sodass der Biker stürzte und sich dabei leicht verletzte. Er wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden, der durch den Unfall an den beiden Fahrzeugen entstand, beläuft sich auf insgesamt 1500 Euro.