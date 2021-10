Motorradfahrer stürzt auf Schnellstraße

Einen Knochenbruch hat ein Motorradfahrer am Donnerstagmorgen erlitten, als er auf der regennassen B 30 bei Ravensburg zu Fall kam.

Der 29 Jahre alte Biker war laut Pressemeldung der Polizei gegen 7.45 Uhr in Richtung Weingarten unterwegs, als er auf Höhe der Ausfahrt Ravensburg-Nord in einer leichten Kurve ins Rutschen geriet. Er fiel und schlitterte mit seiner Maschine über die Straße, bevor er mit der Leitplanke zusammenstieß. An seiner Maschine, die nach dem Unfall abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehr auf der B 30 musste zur Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.