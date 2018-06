Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Weil er ohne Schutzkleidung unterwegs war, hat sich am Samstagnachmittag ein 58-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz leichte Verletzungen zugezogen. Der 58-Jährige war nach Angaben der Polizei kurz vor 17 Uhr mit seinem Motorrad in der Ravensburger Holbeinstraße stadtauswärts unterwegs. In einer unübersichtlichen Linkskurve kam ihm ein 20-jähriger Opelfahrer entgegen. Als der Opelfahrer wegen parkender Wagen am Straßenrand anhielt, bremste der Motorradfahrer stark ab. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Da er keine geeignete Motorradkleidung trug, wurde er bei dem Sturz leicht verletzt, so die Polizei. An seinem Motorrad entstand geringer Schaden.