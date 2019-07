Motorradfahrer kracht frontal in Kleinlaster

Ein 40-jähriger ist in einem Kleinlastwagen auf der Kreisstraße 7985 von Obersulgen in Richtung Ravensburg unterwegs gewesen. Wie die Polizei weiter mitteilt, habe er beim Abbiegen in die Kreisstraße 7981 in Richtung Obereschach die Vorfahr eines entgegenkommenden Motorradfahrers missachtete. Der 29-jährigen Motorradfahrer stürzte nach dem Zusammenstoß mit dem Kleinlaster. Dank Schutzkleidung und Schutzhelm wurde er nur leicht verletzt, so der Polizeibericht, aus dem nicht hervor geht, wann der Unfall passiert ist. Abschließend heißt es, an den beiden beteiligten Fahrzeugen sein ein Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro entstanden.