Motorradfahrer fährt über Verkehrsinsel udn rutscht über Straße

Wohl aufgrund von Unachtsamkeit ist nach Mitteilung der Polizei am Dienstag gegen 4 Uhr ein Motorradfahrer an der Kreuzung der B 30 und der B 467 über eine Verkehrsinsel gefahren. Der 23-jährige Zweiradfahrer verlor dabei die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn. Hierbei verletzte sich der 23-Jährige leicht und musste durch einen Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro, so die Polizei.