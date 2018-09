Motorradfahrer demoliert Tiefgarage.

2500 Euro Schaden hat ein Motorradfahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.30 Uhr in einer Tiefgarage in der Roßbachstraße angerichtet und beging dann Unfallflucht. Der Motorradfahrer befuhr laut Polizeibericht die noch offene Einfahrt der Tiefgarage, die sich unter einem Gebäude befindet und die Fahrzeuge durch einen Aufzug in die geforderte Etage bringt. Im Aufzug hat der Unbekannte seine Maschine gewendet und hierbei mehrere Wandelemente und eine Bodenschiene beschädigt. Danach fuhr er davon, , ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Jetzt bittet die Polizei Zeugen, sich beim Polizeirevier Ravensburg zu melden unter Telefon 0751 / 8030.