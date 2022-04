Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Durch die Kollision mit einer Leitplanke hat sich ein 43 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Schlierer Straße am Freitagmorgen kurz vor 9 Uhr schwer verletzt. Das berichtet die Polizei. Der Biker überholte auf dem Weg nach Ravensburg mehrere Fahrzeuge an einer unübersichtlichen Stelle, als ihm plötzlich Gegenverkehr entgegenkam. Er wich nach links aus und prallte gegen die Schutzleitplanke. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann nach der Kollision zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Das Motorrad musste nach dem Unfall von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Schlierer Straße war zur Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.