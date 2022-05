Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 59 Jahre alter Harley-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 15 Uhr in der Markdorfer Straße in Ravensburg. Ein 58-jähriger Toyota-Fahrer bog von der Flurstraße nach links in die Markdorfer Straße ein und übersah den Biker, der ortsauswärts unterwegs war. Beim Einbiegen streifte die Front des Toyota die rechte Seite des Motorrads sowie das Bein des 59-Jährigen. Der Harley-Fahrer wurde zur Behandlung seiner Verletzungen von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht. An der Harley entstand rund 1000 Euro Sachschaden, am Toyota von etwa 1500 Euro. Beim Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle war der 58-jährige Unfallverursacher zunächst nicht mehr vor Ort, kehrte kurz darauf jedoch zurück. Weil die Beamten bei ihm deutlichen Alkoholgeruch feststellten und ein Vortest einen Wert von weit über einem Promille ergab, ordneten sie bei dem Mann eine Blutentnahme in einem Krankenhaus an. Die Polizisten stellten den Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein des 58-Jährigen sicher und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an.