Motorrad touchiert Fahrzeug

2500 Euro Sachschaden an einem Mitsubishi ist das Ergebnis eines unachtsamen Abbiegemanövers am Montag gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung B 33/B 30 in Fahrtrichtung Friedrichshafen. Ein 26-jähriger Mitsubishi-Lenker war laut Polizeibericht von der B 33 kommend nach rechts in die Jahnstraße (B 30) abgebogen. Er stand zunächst an der Einmündung an der roten Ampel auf dem linken der beiden Rechtsabbiegerstreifen. Rechts neben ihm auf dem rechten Rechtsabbiegerstreifen wartete ein Lkw. Während des Abbiegevorgangs stellte der Pkw-Lenker fest, dass ein Motorradfahrer im Begriff war, zwischen seinem Auto und dem Lkw durchzufahren. Dabei touchierte das Motorrad den Mitsubishi und beschädigte diesen. Der Motorrad-Lenker fuhr weiter, obwohl er den Aufprall bemerkt haben muss. Er konnte kurz darauf ermittelt werden, weil der geschädigte Pkw-Fahrer das Kennzeichen abgelesen hatte.