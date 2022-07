Motorrad prallt auf Feuerwehrwagen

Mit einem vorausfahrenden Feuerwehrfahrzeug zusammengestoßen ist ein Motorradfahrer am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Ulmer Straße in Ravensburg, teilt die Polizeui mit.

Der 19 Jahre alte Zweiradfahrer bemerkte während der Fahrt auf der Nothelferbrücke das Bremsen des Feuerwehrwagens vor ihm, der nicht auf Einsatzfahrt war, zu spät. Bei einer Notbremsung stellte sich seine Honda auf das Vorderrad, sodass er sowie ein Mitfahrer nach vorne gegen die Heckscheibe des Wagens geworfen wurden. Sie erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.