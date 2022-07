Motoradfahrerin nach Auffahrunfall verletzt

Eine Motorradfahrerin ist am Montag kurz vor 8 Uhr in der Schlierer Straße einem vorausfahrenden Auto aufgefahren und hat sich dabei verletzt. Die 21 Jahre alte Fahrerin der Maschine bemerkte laut Polizeibericht zu spät, dass die Autos vor ihr an einer Fußgängerüberquerung abbremsten. Bei der Kollision mit dem Hyundai vor ihr entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt rund 3000 Euro. Die 21-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt und im Anschluss in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.