Auf Ebbe folgt die Flut. So scheint es auch den Apfelbaumbesitzern zu gehen: Gegenüber der sehr schlechten Ernte 2017 erfreuen sich die Obstbauern in diesem Jahr an einer überdurchschnittlich ergiebigen Ernte. Laut Statistischem Bundesamt wird die Apfelernte bei 1,1 Millionen Tonnen liegen - 82 Prozent mehr als im Vorjahr und knapp 17 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Das bekommen nun auch die Mostereien in der Region zu spüren.

„Wir müssen in diesem Jahr ein vielfaches Mehr als sonst verarbeiten“, sagt Philipp Kopp von der gleichnamigen Mosterei in Deggenhausertal. Der Betrieb nahm deshalb schon in der letzten Augustwoche die Verarbeitung auf. Seitdem seien bereits gute 60 Tonnen Obst verarbeitet worden.

Mehr entdecken: Warmes Frühjahr beschert Obstbauern reiche Ernte

Früher als üblich hat auch Familie Krieg von der gleichnamigen Mosterei bei Bad Wurzach Lieferungen in diesem Jahr angenommen. „Wir hatten in diesem Jahr so ein gutes Wetter, dass die Äpfel schon früh reif geworden sind. Deshalb haben wir seit Ende August gut zu tun“, sagt Martha Krieg. Leicht hat es die Familie nicht, denn die große Nachfrage kann nur mit genug helfenden Händen gestemmt werden. „Das ist ein Riesen-Problem. Wir haben das Personal nicht aufgestockt. Wir stemmen alles im Familienbetrieb und wer mithelfen will, der muss erst einmal Urlaub nehmen“, so Martha Krieg.

Trend geht zu eigenem Apfelsaft

In diesem Jahr habe sich auch das Einzugsgebiet ihrer Kunden erheblich erweitert. „Wir haben mehr Kunden auch von weiterher. Das liegt vor allem daran, dass andere Mostereien in der Region schon ausgebucht sind und die Leute eine Alternative suchen“, sagt Krieg. Die große Nachfrage nach Saft aus eigenen Äpfeln sei aber nicht nur aufgrund der guten Ernte in diesem Jahr so groß. „Dieser Trend hat sich schon in den vergangenen Jahren so entwickelt. Die Leute wollen weniger Most, mehr Saft und immer mehr Menschen wollen eben Saft aus ihren eigenen Äpfeln“, betont sie.

Die Apfelsaison am Bodensee ist eröffnet. Zwei Wochen früher als üblich, dafür aber mit einer ordentlichen Ernte. Vor geladenen Gästen aus Politik und Apfelbranche wurde auch die neue Imagekampagne für die Äpfel vom Bodensee vorgestellt - stilecht, vor traumhafter Kulisse in Bodman-Ludwigshafen.

Trotzdem versuche die Familie, jede Anfrage einzuplanen und den Kunden gerecht zu werden. „Wer jedoch an einem Samstag spontan bei uns seine Äpfel verarbeiten will, der hat schlechte Karten. Da laufen wir auf Hochtouren“, sagt Krieg. Während es in ihrer Mosterei zu teilweise einem Tag Wartezeit kommt, müssen manche Kunden sogar mehrere Wochen warten, bis sie einen Termin in einer Mosterei in der Region bekommen. Überall kommen die Betriebe an ihre Kapazitätsgrenzen.

Verarbeitung auf Hochtouren auch bei Fruchsaftherstellern

Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei den Keltereien ab, nicht nur in der Region sondern in ganz Deutschland. „Überall kommt es hier zu Wartezeiten. Da bringt es nicht viel, auf eine andere Kelterei auszuweichen“, sagt Klaus Heitlinger vom Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie (VdF). Die Verarbeitung der Streuobsternte läuft ihmzufolge auch bei den rund 360 Fruchtsaftherstellern bundesweit derzeit auf Hochtouren. Teilweise seien auch da die Verarbeitungskapazitäten ausgeschöpft.

Dennoch können die Betriebe die gesamte Ernte zu Fruchtsaft verarbeiten, da die bundesweit über 700 Millionen Liter fassenden Lagertanks aufgrund der letztjährigen schwachen Ernte vielfach leer sind.

Ein Apfel liegt in der Firmeneinfahrt von Burkhardt Fruchtsäfte in Machtolsheim. (Foto: Michael Kroha)

So auch bei Burkhardt Fruchtsäfte. Das Unternehmen mit Sitz in Machtolsheim (Alb-Donau-Kreis) musste wegen der schlechten Ernte im vergangenen Jahr erstmals in seiner Firmengeschichte das Etikett auf den Flaschen ändern: Die Äpfel für den Saft kamen nicht mehr nur aus Baden-Württemberg. Doch jetzt sind die Lager leer, der neue Saft hat ausreichend Platz. „Zum Glück haben wir bei den Einkäufen gut kalkuliert“, berichtet Andreas Erz, Betriebsleiter bei Burkhardt Fruchtsäfte.

Denn in diesem Jahr zahlt die Natur quasi alles wieder zurück: „Ich habe jetzt in zwei Wochen so viele Äpfel bekommen wie im ganzen vergangenen Jahr“, so Andreas Erz. Zudem sei die Qualität „richtig gut“: Die Äpfel groß, die Säure optimal.

7 statt 16 Euro für 100 Kilogramm Äpfel

Auch der Preis für 100 Kilogramm Äpfel sei aktuell für die Masse an Obst „im Großen und Ganzen hoch“, sagt Erz. Waren es im vergangenen Jahr 16 Euro für die 100 Kilogramm, sind es derzeit 7 Euro für das Doppelzentner. Welche Auswirkungen das aber am Ende auf den Preis der Kiste Apfelsaft im Einkauf für den Kunden hat, das kann Erz noch nicht sagen. Nur so viel: „Der Preis wird sich sicherlich wieder anpassen.“