Moritz Speh ist Landesmeister

Erfolgreicher Tag für Moritz Speh: Der Triathlet des DAV Ravensburg ist beim dritten Racepedia-Wettkampf Erster geworden. Der Wettkampf in Waiblingen war gleichzeitig auch die baden-württembergische Meisterschaft der Junioren, weshalb sich der Ravensburger nun Landesmeister nennen darf.

Den Rückstand von 45 Sekunden nach dem Schwimmen holte Moritz Speh (Jahrgang 2004) laut Mitteilung durch eine starke Leistung auf dem Rennrad auf. Mit einem schnellen Schlusssprint beim Laufen schaffte es der DAV-Triathlet am Ende glücklich ganz nach oben auf das Siegertreppchen.

Junge Ravensburgerin erreicht Rang neun

Auch Miguel Müller Cerqueira (2009) und Annika Erbelding (2008) vom DAV Ravensburg durften mit ihrem Wettkampf in Waiblingen zufrieden sein. Cerqueira erkämpfte sich auch dank seiner Stärke im Laufen Platz drei. Erbelding absolvierte erst ihren zweiten Triathlon überhaupt – den ersten auf der langen Strecke mit 400 Metern Schwimmen, zehn Kilometern Fahrradfahren und 2,5 Kilometern Laufen. Die junge Ravensburgerin erreichte in einem starken Teilnehmerfeld den neunten Platz.

Am Sonntag geht es für die Trikids des DAV Ravensburg nach Neckarsulm zum nächsten Wettkampf der Racepedia-Cup-Serie.

Beim zweiten Wettkampf dieser Serie hatten sogar vier Talente des DAV Ravensburg am Start gestanden. Bei laut Mitteilung idealen Wetterbedingungen gab es einen Triathlon im Remchinger Schlossbad. Miguel Müller Cerqueira (2009) kam nach 200 Metern im Wasser als Neunter in die Wechselzone. Eine starke Laufleistung sicherte ihm Platz zwei in seiner Altersklasse. Für Annika Erbelding (2008) endete ihr Triathlondebüt in Remchingen auf Platz sechs.

Emma Müller Cerqueira (2006) und Moritz Speh (2004) mussten in Remchingen einen Super-Sprint-Triathlon absolvieren, bei dem die üblichen Streckenlängen halbiert werden. Dies bedeutete 400 Meter Schwimmen, zehn Kilometer Radfahren und 2600 Meter Laufen. Emma Müller Cerqueira wurde Dritte, Moritz Speh gewann das Rennen der Jugend A und Junioren.

Mit drei Siegen aus drei Rennen führt Moritz Speh auch die Cupwertung an.