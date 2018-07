Das Traumfinale steigt heute Abend bei der RTL-Tanzshow „Let`s Dance“: Maite Kelly mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc gegen Moritz A. Sachs alias Klausi Beimer aus der Lindenstraße an der Seite von Melissa Ortiz-Gomez heißt das spannende Tanz-Duell ab 20.15 Uhr. Ausgerechnet die beiden „kräftigsten“ Tänzer haben es damit ins Finale geschafft, „Hüftgold-Finale“ titelte daher Weltonline, Moppelchen tanzt gegen Moppelchen. Mittendrin ist wie schon während der gesamten Staffel der Ravensburger Tanzsporttrainer Jürgen Schlegel, der Tanzpartner von Ortiz-Gomez. Zusammen wurden die beiden 2010 Vierte bei den Deutschen Meisterschaften der Professionals im Lateintanzen. Schlegel berät das erfolgreiche TV-Tanzpaar, gibt Tipps und hilft beim Ausarbeiten der Choreografien.

„Die Kür wird auf ein Queen-Medley getanzt“ verrät Schlegel schon mal ein Detail aus der heutigen Show, es werde in die Richtung „We will rock you“ gehen. Ob Klausi und Melissa dann auch die Tanzfläche rocken, bleibt abzuwarten. „Moritz muss sich noch besser verkaufen“, sagt Schlegel, „und an der Koordination arbeiten.“ Als Pflichttänze stehen für die beiden der Wiener Walzer und die Samba auf dem Programm. Schlegel trainierte gestern Abend noch bis 22 Uhr mit seinen Schützlingen, bei der Generalprobe ging es nochmal richtig zur Sache. „Ich konnte dann nur noch motivierend eingreifen und mentale Tipps geben“, sagte Schlegel. Der Tanzsporttrainer pendelte in den letzten Wochen regelmäßig zwischen Ravensburg und Köln hin und her, meistens war er kurz vor der Show vor Ort für die letzen Tipps und übte hinterher schon wieder die neuen Schritte ein.