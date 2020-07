Mopedfahrer ruscht auf Quarzsand aus

Im zweiten Anlauf hat’s geklappt: Der Sigmaringer Kreistag hat in seiner Sitzung am Montag in der Sandbühlhalle in Bingen der Wiedereinführung der Altkennzeichen SLG (Saulgau), STO (Stockach) und ÜB (Überlingen) zugestimmt.

Vermutlich ab dem Jahresende kann im Raum Saulgau/Mengen das Altkennzeichen bestellt werden. In Ortschaften wie Göggingen, Gutenstein oder Engelswies kann künftig das Altkennzeichen STO beantragt werden, im Raum Pfullendorf das Kennzeichen ÜB.