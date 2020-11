Mopedfahrer kommt in Klinik

Bei einem Unfall ist am Montag in Ravensburg ein 16-Jähriger mittelschwer verletzte worden. Wie die Polizei berichtet, entstand außerdem ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Der Unfall soll sich am Montag gegen 7 Uhr auf der Landstraße 288 ereignet haben. Laut Polizeibericht setzte der 16-jährige Mopedfahrer auf Höhe Schlegel zum Überholen an. Als er Gegenverkehr erkannte, wollte er wieder hinter dem vor ihm fahrenden Auto einscheren. Beim Bremsen geriet das Moped auf der nassen Fahrbahn jedoch seitlich ins Rutschen, wodurch der 16-Jährige auf den Grünstreifen stürzte. Sein Zweirad rutschte weiter und prallte in den entgegenkommenden Toyota einer 42-Jährigen.

Aufgrund seiner Verletzungen brachte der Rettungsdienst den 16-Jährigen in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße bis gegen 8 Uhr voll gesperrt.