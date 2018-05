Montessori Kinderhaus übernimmt Kita

Die Trägerschaft der Kindertagesstätte im Alpenland Seniorenzentrum in der Ravensburger Weststadt übernimmt die Montessori Kinderhaus Ravensburg gGmbH. Der Name der Kita lautet: Schwalbenbach. Der Ravensburger Gemeinderat hat der Vergabe der Trägerschaft in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zugestimmt. Wie bereits berichtet, soll in den Räumlichkeiten des Seniorenzentrums für die nächsten fünf bis zehn Jahre eine Kita eingerichtet werden. Insgesamt drei Träger hatten sich dafür beworben.